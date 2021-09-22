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ООО «Металлстройинвест» является поставщиком металлопроката с многолетним опытом, а также одним из лидеров в северо-западном федеральном округе в данной сфере деятельности. Офис компании находится в Санкт-Петербурге, однако нашу продукцию вы можете купить, находясь в любом уголке РФ.
Для вас предлагается широчайший ассортимент арматуры и других разновидностей металлопроката, позволяющий удовлетворить требования любого типа производства, как подрядчика, так и частника. Специально для вас мы подготовили множество выгодных предложений не только для оптовых поставок, но и для розничных покупателей, чтобы сделать наше сотрудничество максимально продуктивным для обеих сторон.
Именно в «Металлстройинвест» у вас есть отличная возможность купить арматуру и другую продукцию на условиях крупного опта. Мы сможем доставить на ваш объект любое количество приобретенного товара в максимально короткие сроки. Сотрудничество с нами – это возможность сэкономить не только время, но и финансовые средства. Наша компания всегда готова к открытому диалогу и возможности обсудить все детали покупки и доставки по СПб и области.
Почему стоит купить металлопрокат именно у нас?
В «Металлстройинвест» вы можете купить любую известную разновидность арматуры и прочего металлопроката (трубы, балки, листы, уголки и многое другое). Мы сотрудничаем только с производителями, выпускающими высококачественный и сертифицированный товар с химическим составом, соответствующим ГОСТ.
После каждой поставки на наш склад продукция тщательно анализируется специалистами на наличие заводских браков и дефектов. Весь товар хранится на специально оборудованных площадках. У вас есть возможность купить арматуру и другие металлические элементы в любом размере. Также наша компания при необходимости предоставляет услугу предпродажной комплексной обработки металла. Наша цель – сделать вашу покупку максимально удобной и необременительной.
Другие преимущества сотрудничества с «Металлстройинвест»:
Получить профессиональную консультацию по ассортименту нашего товара, вы можете в онлайн-чате, позвонив по указанным телефонам или посетив наш офис в СПб.
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