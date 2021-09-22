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КУПИТЬ АРМАТУРУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ООО «Металлстройинвест» уже много лет занимается поставками и продажей металлопроката по всей РФ и является одним из лидеров в Северо-западном федеральном округе в данной сфере деятельности. Мы предлагаем купить арматуру в СПб в широком ассортименте и удовлетворим требованиям каждого производства, подрядчика или частника. У нас действуют не только лучшие цены на оптовые поставки, но и специальные предложения для розничных покупателей, что делает сотрудничество с клиентами выгодным для обеих сторон.
Весь металлопрокат

ООО «Металлстройинвест» является поставщиком металлопроката с многолетним опытом, а также одним из лидеров в северо-западном федеральном округе в данной сфере деятельности. Офис компании находится в Санкт-Петербурге, однако нашу продукцию вы можете купить, находясь в любом уголке РФ.

Для вас предлагается широчайший ассортимент арматуры и других разновидностей металлопроката, позволяющий удовлетворить требования любого типа производства, как подрядчика, так и частника. Специально для вас мы подготовили множество выгодных предложений не только для оптовых поставок, но и для розничных покупателей, чтобы сделать наше сотрудничество максимально продуктивным для обеих сторон.

продажа арматуры

Именно в «Металлстройинвест» у вас есть отличная возможность купить арматуру и другую продукцию на условиях крупного опта. Мы сможем доставить на ваш объект любое количество приобретенного товара в максимально короткие сроки. Сотрудничество с нами – это возможность сэкономить не только время, но и финансовые средства. Наша компания всегда готова к открытому диалогу и возможности обсудить все детали покупки и доставки по СПб и области.

Почему стоит купить металлопрокат именно у нас?

В «Металлстройинвест» вы можете купить любую известную разновидность арматуры и прочего металлопроката (трубы, балки, листы, уголки и многое другое). Мы сотрудничаем только с производителями, выпускающими высококачественный и сертифицированный товар с химическим составом, соответствующим ГОСТ.

После каждой поставки на наш склад продукция тщательно анализируется специалистами на наличие заводских браков и дефектов. Весь товар хранится на специально оборудованных площадках. У вас есть возможность купить арматуру и другие металлические элементы в любом размере. Также наша компания при необходимости предоставляет услугу предпродажной комплексной обработки металла. Наша цель – сделать вашу покупку максимально удобной и необременительной.

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Другие преимущества сотрудничества с «Металлстройинвест»:

  • Мы предлагаем максимально выгодные цены от производителей. Кроме того, при поставках арматуры и других товаров на условиях большого опта, вы покупаете металлопрокат фактически по заводским ценам;
  • Мы предлагаем своим клиентам широчайший ассортимент металлопроката, вам будет из чего выбрать;
  • Мы стремимся сделать наш сервис лучшим из лучших. Покупая наш товар, вы можете быть уверены в надежной и своевременной доставке, качественной погрузке и выгрузке (без различных механических повреждений). Кроме того, вы можете получить дополнительный комплекс услуг (сварочные работы, оцинковка, гибка, шлифовка и многое другое). Наше современное оборудование и опытные специалисты предоставят качественную обработку исходного металлопроката до нужного вам состояния.

Получить профессиональную консультацию по ассортименту нашего товара, вы можете в онлайн-чате, позвонив по указанным телефонам или посетив наш офис в СПб.

 

Наши преимущества

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
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Лучшая стоимость

И доступные скидки для оптовых клиентов.
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Доставка и погрузка

Мы доставим груз на ваш объект в любой день недели.
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Возможность реза

А также сварка, оцинковка, гибка и другие операции – у нас есть нужное оборудование.
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Без выходных и перерывов

Мы всегда к услугам наших клиентов, даже в выходные и праздники!
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Правильное хранение

Арматура без коррозии, ровная.
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Быстрые сроки поставки

Все находится на нашем складе, вам не придется ожидать.
Объектов в работе
часа в сутки
Постоянных клиентов
Машин в автопарке

Услуги компании Металлстройинвест

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